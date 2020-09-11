ВАКС залишив для ексзаступниці міністра юстиції Бернацької заставу в 7 мільйонів

Вищий антикорупційний суд залишив у силі запобіжний захід для колишньої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької у вигляді застави у розмірі 7 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС.

«Адвокат клопотав змінити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 000 000 грн на особисте зобов’язання строком на один день з покладенням обов’язку прибувати до детектива, прокурора або слідчого судді за першим викликом. Слідчий суддя відмовив у задоволенні зазначеного клопотання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає, а повний її текст буде проголошено 11 вересня о 14:45.

У суді нагадали, що раніше правоохоронці повідомили шістьом особам про підозру у заволодінні понад 54 млн грн. За версією слідства, підозрювані упродовж 2013-2016 років організували схему з використанням механізму звернення до ЄСПЛ.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, яка фігурує у так званій справі “Золотого мандарина Ойл”. Пізніше Бернацька внесла 7 млн застави.

ЗМІ пов'язують "Золотий мандарин Ойл" з колишнім народним депутатом Георгієм Логвинським.