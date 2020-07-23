Справа "Золотого мандарину": ВАКС продовжив Бернацькій термін дії обов’язків

Вищий антикорсуд продовжив на два місяці строк дії процесуальних обов’язків одній із підозрюваних у справі «Золотого мандарину ойл» - ексзаступниці міністра юстиції.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП про продовження дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню першу заступницю міністра юстиції - підозрювану у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн гривень державних коштів», - йдеться у повідомленні.

Так, за рішенням суду, її процесуальні обов’язки - прибувати за першим викликом до детектива, прокурора, слідчого; повідомляти детективу, прокурору, суду про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними - продовжено ще на 60 діб.

У САП нагадали, що, за інформацією слідства, у вересні 2013 року представник товариства «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного екснардепу та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн гривень як невиплачену заборгованість із боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Проте, як інформують у САП, слідство встановило, що попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» не звертався до виконавчої служби за його реалізацією, але про цей факт ЄСПЛ не повідомив.

«Крім того, було приховано і факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з колишнім народним депутатом - організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ», - наголошується у повідомленні.

У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в ЄСПЛ екснардеп домовився з керівництвом Мін’юсту, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54,179 млн гривень із держбюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. На підставі цього у лютому 2016 року Мін’юст перерахував цю суму коштів.

У САП зауважили, що частина підозрюваних вже висловили готовність співпрацювати зі слідством та надати викривальні свідчення щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Як повідомлялося, 4 лютого ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, яка фігурує у так званій справі “Золотого мандарина Ойл”. Пізніше Бернацька внесла 7 млн застави.

ЗМІ пов'язують "Золотий мандарин Ойл" з колишнім народним депутатом Георгієм Логвинським.