Справа “Золотого мандарину Ойл”: ексзаступниці міністра юстиції призначили заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн колишній першій заступниці міністра юстиції, яка фігурує у так званій справі “Золотого мандарина Ойл”.

Про це інформує пресслужба суду.

“Слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід колишній першій заступниці міністра юстиції у вигляді застави у розмірі 7 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Також на підозрювану покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні і здати органам Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, 22 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54 млн гривень коштів Держбюджету.

Слідство встановило, що підозрювані впродовж 2013-2016 р.р. організували схему з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини, при цьому ввівши в оману європейську інституцію, не поінформувавши її про всі обставини спірних правовідносин.

Так, у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотий мандарин Ойл", підконтрольного колишньому народному депутату України, за його вказівкою підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн грн в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи НАБУ в ході досудового розслідування, попри рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" по його реалізацію до виконавчої служби не звертався. Однак про цей факт у ЄСПЛ не повідомив. Так само, як і приховав від європейської інституції факт відступлення права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з ексдепутатом-організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.

У подальшому, як вважає слідство, для супроводу справи в ЄСПЛ колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотого Мандарину Ойл" 54,179 млн грн із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів.

ЗМІ пов'язують "Золотий мандарин Ойл" з екснародним депутатом Георгієм Логвинським.

Варто також зазначити, що колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що їй "підготували підозру за виконання рішення Європейського суду з прав людини". Вона наголосила, що у цій справі "уповноважений досяг врегулювання з 0 компенсацією".

"Після виконання рішення у справі, що стала предметом уваги НАБУ, Міністерство юстиції вже в двох інстанціях виграло регресну справу по стягненню виплачених за рішенням ЄСПЛ коштів до державного бюджету з компанії, яка роками під прикриттям мораторію його не виконувала. Таким чином, ми запобігли нарахуванню багатомільйонної компенсації за порушення з боку України, і найближчим часом завершиться розгляд справи проти компанії-порушника”, - зазначила ексчиновниця.