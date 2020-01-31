Мільйонні збитки АМПУ: суд призначив заставу двом фігурантам справи

Вищий антикорупційний суд задовольнив 31 січня клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й обрав запобіжні заходи ексначальнику Одеської філії АМПУ та ексдиректору приватної компанії у вигляді застави у розмірі 168 тисяч 160 гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжні заходи колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та ексдиректору приватної компанії у вигляді застави у розмірі 168 тисяч 160 гривень із покладенням додаткових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС нагадали, що недавно САП повідомила про підозру колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України", головному інженеру Одеської філії ДП АМПУ, директору приватної компанії, ексдиректору приватної компанії, фізичній особі, наближеній до народного депутата України VII та VIII скликань у зловживаннях службовим становищем, що завдало понад 21 мільйонів гривень збитків державному підприємству.

Як повідомляло НАБУ, слідством встановлено, що підозрювані у 2015 році створили умови для перемоги у тендерах на будівництво для конкретної приватної компанії, яка не мала відповідного досвіду і запропонувала пропозицію, яка не відповідала умовам закупівлі.

Під час виконання договору, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможця та директором компанії, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких суттєво збільшено вартість робіт. При цьому, обидві компанії, як з'ясувало слідство, контролювала одна особа.

Ці дії призвели до суттєвого збільшення вартості виконаних робіт, внаслідок таких дій, держава в особі ДП АМПУ незаконно переплатила понад 21,36 мільйона гривень.