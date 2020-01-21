НАБУ підозрює п’ять осіб у заподіянні мільйонних збитків АМПУ

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру п’ятьом особам у заподіянні 21 млн грн збитків ДП «АМПУ».

Про це інформує пресслужба НАБУ.

“Детективи Національного бюро повідомили колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та ще чотирьом особам про підозру у заподіянні понад 21,36 млн грн збитків ДП”, - йдеться у повідомленні.

Також про підозру повідомлено: чинному головному інженеру Одеської філії ДП «АМПУ»; директору приватної компанії-переможниці закупівлі; ексдиректору приватної компанії-орендатора днопоглиблювального каравану; фізичній особі, наближеній до народного депутата VII та VIII скликань.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство встановило, що у 2015 році підозрювані у змові організували закупівлю коштом державного бюджету послуг із будівництва причалу в Одеському морському торговельному порті в такий спосіб, що перемогу в ній здобула приватна компанія. Ця компанія насправді не мала відповідного досвіду, а її пропозиція не відповідала умовам закупівлі. Під час виконання договору, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможця та директором компанії, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких суттєво збільшено вартість фрахту днопоглиблювального каравану. При цьому, обидві компанії, як з'ясувало слідство, контролювала одна особа.

Наведені дії, в кінцевому підсумку, призвели до суттєвого збільшення вартості виконаних робіт, замовником яких була Одеська філія «АМПУ». Однак посадовці «АМПУ», зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і здійснили відповідний перерахунок коштів приватним компаніям. Внаслідок таких дій, як встановило слідство, держава в особі ДП «АМПУ» незаконно переплатила понад 21,36 млн грн.

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Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з 3 жовтня 2016 року.

Восени 2018 року до суду скерували обвинувальний акт стосовно 7 посадовців та представників приватних компаній, обвинувачених у завданні понад 247 млн грн збитків ДП.