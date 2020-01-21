НАБУ підозрює п’ять осіб у заподіянні мільйонних збитків АМПУ
Про це інформує пресслужба НАБУ.
“Детективи Національного бюро повідомили колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та ще чотирьом особам про підозру у заподіянні понад 21,36 млн грн збитків ДП”, - йдеться у повідомленні.
Також про підозру повідомлено: чинному головному інженеру Одеської філії ДП «АМПУ»; директору приватної компанії-переможниці закупівлі; ексдиректору приватної компанії-орендатора днопоглиблювального каравану; фізичній особі, наближеній до народного депутата VII та VIII скликань.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Слідство встановило, що у 2015 році підозрювані у змові організували закупівлю коштом державного бюджету послуг із будівництва причалу в Одеському морському торговельному порті в такий спосіб, що перемогу в ній здобула приватна компанія. Ця компанія насправді не мала відповідного досвіду, а її пропозиція не відповідала умовам закупівлі. Під час виконання договору, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможця та директором компанії, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких суттєво збільшено вартість фрахту днопоглиблювального каравану. При цьому, обидві компанії, як з'ясувало слідство, контролювала одна особа.
Наведені дії, в кінцевому підсумку, призвели до суттєвого збільшення вартості виконаних робіт, замовником яких була Одеська філія «АМПУ». Однак посадовці «АМПУ», зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і здійснили відповідний перерахунок коштів приватним компаніям. Внаслідок таких дій, як встановило слідство, держава в особі ДП «АМПУ» незаконно переплатила понад 21,36 млн грн.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з 3 жовтня 2016 року.
Восени 2018 року до суду скерували обвинувальний акт стосовно 7 посадовців та представників приватних компаній, обвинувачених у завданні понад 247 млн грн збитків ДП.