АМПУ знижує вартість перепусток у морських портах у кілька разів

Адміністрація морських портів України в кілька разів знизила вартість перепусток у порти для представників бізнесу та автотранспорту.

Про це повідомляється на сайті АМПУ.

"З першого січня 2020 року у морських портах України почнуть діяти нові, у кілька разів нижчі,граничні тарифи на оформлення перепусток для представників бізнесу та автотранспорту. Також з початку року морські агенти отримають можливість обирати між двома варіантами договорів про взаємодію сторін під час агентування суден", - йдеться у повідомленні.

Керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс зауважив, що з 1 січня 2020 року у більшості портів тарифи буде зменшено, у деяких випадках вп’ятеро.

"При цьому вартість перепусток, яка зараз нижча від запропонованих граничних тарифів, збільшуватися не буде. А додаткова редакція договору про взаємодію стане ще один кроком, який спрямований на покращення умов роботи у портах та ефективну взаємодію з нашими партнерами – морськими агентами", — відзначив Вецкаганс.

Так, з 01 січня 2020 року морські агенти отримують можливість обирати між двома варіантами оформлення договорів з Адміністрацією морських портів України. Перший – договір приєднання, який передбачає надання АМПУ повного комплексу послуг, включно з адмініструванням портових зборів та наданням інших супутніх послуг. Другий — двосторонній господарський договір, який передбачає взаємодію між АМПУ та агентами виключно з оплати портових зборів та спеціалізованої послуги. Відповідні редакції договорів будуть оприлюдненні найближчим часом на сайті АМПУ у розділі «Морські агенти».

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Також Адміністрація морських портів України з 1 січня знижує вартість перепусток на територію портів і впроваджує нову систему розрахунку тарифів, яка включає у собівартість перепусток лише витрати, пов’язані з процесом їх виготовлення, належним чином розподілені непрямі витрати та норматив рентабельності.

"Це дозволить знизити вартість перепусток у порти у 2–5 разів. Наприклад, отримання постійної перепустки для вантажного автомобіля на територію Одеського та Білгород-Дністровського портів стане дешевше у 3,5 раза, у Миколаївський – у 2 рази, у Чорноморськ – у 1,5 рази", - йдеться у повідомленні.АМПУАМПУАМПУ

Як зазначалося раніше, вартість перепусток, яка є нижчою від запропонованих граничних тарифів, з 1 січня 2020 року збільшуватися не буде.