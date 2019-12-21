У Мінінфраструктури призначили нового голову Південної філії АМПУ

У Мінінфраструктури призначили нового голову Південної філії АМПУ

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Укрінформ
Міністерство інфраструктури України призначило Максима Широкова начальником Південної філії ДП “Адміністрація морських портів України” (АМПУ).

Про це повідомляє пресслужба ДП “Адміністрація морських портів України”.

“Наказом Міністерства інфраструктури України № 54-0с від 19.12.2019, 21 грудня 2019 року начальником Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний) призначено Максима Широкова”, - йдеться у повідомленні.

Максим Широков працює у портовій галузі з 2007 року: починав в ДП «Херсонський морський торговельний порт», а з 2008 року працював на різних посадах в морському порту «Південний» (раніше — Южний). Очолював Південну (Южненську) філію ДП «АМПУ»з моменту створення в 2013 році. З лютого 2019 року працював на посаді генерального директора групи терміналів Risoil S. A.

Тим самим наказом Мінінфраструктури звільнило попереднього керівника філії Віталія Липського у зв’язку з переведенням на іншу роботу. Липський обіймав посаду виконуючого обов’язки керівника Південної філії АМПУ з січня 2019 року.

«Порт Південний є лідером з перевалки вантажів серед усіх 13 українських портів. Відповідно до стратегії АМПУ, він має стати одним з найглибших портів в Азово-Чорноморському басейні. Головним завданням керівника філії буде подальший розвиток порту, збільшення глибин на підхідному і внутрішньому каналах відповідно до плану розвитку порту. Також слід сконцентрувати зусилля на розвитку державно-приватного партнерства для модернізації портової інфраструктури, зокрема, з використанням механізму концесії. Максим Широков має необхідний досвід, щоб реалізувати це на своїй посаді»,— відзначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

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Південний — один з наймолодших і найбільш глибоководних портів України, заснований у 1978 році. Традиційно входить до трійки вітчизняних портів-лідерів за обсягами вантажообігу.

У 2015 році порт Південний увійшов до ТОП-100 найбільших портів світу за обсягом загального вантажообігу за версією Американської асоціації портових адміністрацій (American Association of Port Authorities, AAPA), посівши 91 місце. У 2019 році оператори, що працюють у морському порту Південний, перевалили вже понад 50 млн тонн вантажів, що є рекордним показником за всю історію порту.

Порт розташований за 30 км від Одеси на західному березі Аджалицького лиману Чорного моря. Довжина причальної лінії — 5,9 км (30 причалів) з максимальними глибинами до 19 м. Основні напрямки перевезень – країни Чорноморського та Середземноморського басейнів, Латинської Америки, США, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

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