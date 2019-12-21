У Мінінфраструктури призначили нового голову Південної філії АМПУ

Міністерство інфраструктури України призначило Максима Широкова начальником Південної філії ДП “Адміністрація морських портів України” (АМПУ).

Про це повідомляє пресслужба ДП “Адміністрація морських портів України”.

“Наказом Міністерства інфраструктури України № 54-0с від 19.12.2019, 21 грудня 2019 року начальником Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний) призначено Максима Широкова”, - йдеться у повідомленні.

Максим Широков працює у портовій галузі з 2007 року: починав в ДП «Херсонський морський торговельний порт», а з 2008 року працював на різних посадах в морському порту «Південний» (раніше — Южний). Очолював Південну (Южненську) філію ДП «АМПУ»з моменту створення в 2013 році. З лютого 2019 року працював на посаді генерального директора групи терміналів Risoil S. A.

Тим самим наказом Мінінфраструктури звільнило попереднього керівника філії Віталія Липського у зв’язку з переведенням на іншу роботу. Липський обіймав посаду виконуючого обов’язки керівника Південної філії АМПУ з січня 2019 року.

«Порт Південний є лідером з перевалки вантажів серед усіх 13 українських портів. Відповідно до стратегії АМПУ, він має стати одним з найглибших портів в Азово-Чорноморському басейні. Головним завданням керівника філії буде подальший розвиток порту, збільшення глибин на підхідному і внутрішньому каналах відповідно до плану розвитку порту. Також слід сконцентрувати зусилля на розвитку державно-приватного партнерства для модернізації портової інфраструктури, зокрема, з використанням механізму концесії. Максим Широков має необхідний досвід, щоб реалізувати це на своїй посаді»,— відзначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

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Південний — один з наймолодших і найбільш глибоководних портів України, заснований у 1978 році. Традиційно входить до трійки вітчизняних портів-лідерів за обсягами вантажообігу.

У 2015 році порт Південний увійшов до ТОП-100 найбільших портів світу за обсягом загального вантажообігу за версією Американської асоціації портових адміністрацій (American Association of Port Authorities, AAPA), посівши 91 місце. У 2019 році оператори, що працюють у морському порту Південний, перевалили вже понад 50 млн тонн вантажів, що є рекордним показником за всю історію порту.

Порт розташований за 30 км від Одеси на західному березі Аджалицького лиману Чорного моря. Довжина причальної лінії — 5,9 км (30 причалів) з максимальними глибинами до 19 м. Основні напрямки перевезень – країни Чорноморського та Середземноморського басейнів, Латинської Америки, США, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.