Справа “Золотого мандарину Ойл”: Бернацькій продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив дію процесуальних обов'язків одній із підозрюваних у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн гривень державних коштів, а саме: колишній першій заступниці міністра юстиції.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Суд погодився з доводами прокурора САП та продовжив до 1 червня 2020 року процесуальні обов’язки, визначені при внесенні застави у 7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, експосадовець зобов'язана прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

У САП нагадали, що у вересні 2013 року представник товариства «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного колишньому народному депутату України та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

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Проте слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» не звертався до виконавчої служби за його реалізацією. Однак про цей факт Європейський суд не повідомив.

Крім того, було приховано і факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з колишнім народним депутатом - організатором схеми, що сталося за пів року до звернення до ЄСПЛ.

У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в Європейський суд колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54,179 млн гривень із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. На підставі цього у лютому 2016 року Міністерством юстиції України було перераховано вказану суму коштів.

У САП зазначили, що частина підозрюваних вже висловили готовність співпрацювати зі слідством та надати викривальні свідчення щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, яка фігурує у так званій справі “Золотого мандарина Ойл”.

Пізніше Бернацька внесла 7 млн застави.