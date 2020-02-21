Антикорупційний суд залишив у силі 7 мільйонів застави для Бернацької

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн у справі колишньої першої заступниці міністра юстиції України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВАКС.

"Сьогодні, 21 лютого 2020 року, Апеляційна палата ВАКС розглянула скарги захисників підозрюваної, колишньої першої заступниці міністра юстиції України, на ухвалу слідчого судді ВАКС від 4 лютого 2020 року, якою до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 000 000 грн. За результатами судового розгляду колегія суддів постановила відмовити у задоволені апеляційних скарг захисників та залишити в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, яка фігурує у так званій справі “Золотого мандарина Ойл”.

Пізніше Бернацька внесла 7 млн застави.

2 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54 млн грн коштів держбюджету.

Слідство встановило, що підозрювані упродовж 2013-2016 рр. організували схему з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), при цьому ввівши в оману європейську інституцію, не поінформувавши її про всі обставини спірних правовідносин.

Так, у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотий мандарин Ойл", підконтрольного колишньому народному депутату України, за його вказівкою підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн грн в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи НАБУ в ході досудового розслідування, попри рішення суду на свою користь, "Золотий мандарин Ойл" по його реалізацію до виконавчої служби не звертався. Однак про цей факт у ЄСПЛ не повідомив. Так само, як і приховав від європейської інституції факт відступлення права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з екснародним депутатом-організатором схеми, що сталося за пів року до звернення до ЄСПЛ.

Надалі, як вважає слідство, для супроводу справи в ЄСПЛ колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотого мандарину Ойл" 54,179 млн грн із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів.

ЗМІ пов'язують "Золотий мандарин Ойл" з колишнім народним депутатом Георгієм Логвинським.