НАБУ завершило слідство у справі екскерівника аеропорту «Бориспіль»

Національне антикорупційне бюро України завершило слідство у справі стосовно колишнього керівника міжнародного аеропорту «Бориспіль», підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків підприємству на 16,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба САП.

«Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та начальника служби орендних відносин, підозрюваних у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству», - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що упродовж 2014-2019 років службовці ДП на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності.

«Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою. Незважаючи на це, в порушення чинного законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, як наслідок держпідприємству завдано збитків на суму понад 16,5 млн гривень», - повідомили у САП.

Дії екскерівника держпідприємства та начальника служби кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Криімнального кодексу. Матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2020 року колишньому директору аеропорт «Бориспіль», а нині президенту авіакомпанії МАУ Євгену Дихне оголосили підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тис. грн.