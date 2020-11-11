ВАКС продовжив строк дії обов’язків екскерівнику аеропорту «Бориспіль»

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків колишньому керівнику аеропорту «Бориспіль», підозрюваному у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків підприємству на понад 16,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ВАКС у Фейсбуці.

«У вівторок слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив ще на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а нині президента компанії Міжнародні авіалінії України”, - йдеться у повідомленні.

Так, підозрюваний зобов’язаний: прибувати за першою вимогою до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні; не залишати Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками стосовно обставин кримінального провадження поза межами слідчих дій; здати на зберігання до ДМСУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Як повідомлялося, 7 вересня колишньому директору держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Євгену Дихне оголосили підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав екскерівникові аеропорту «Бориспіль» запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тис. грн.

За даними слідства, службові особи ДП «МА «Бориспіль» з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. За двома незаконними договорами розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн грн. За двома незаконними договорами розмір завданої ДП «МА «Бориспіль» шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.