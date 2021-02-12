ЄІБ надасть Україні €270 мільйонів на розвиток аеропорту «Бориспіль»

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як передає Укрінформ, про це написав Премєр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"ЄІБ надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища", - написав він.

Шмигаль додав, що співпраця з ЄІБ дозволить поступово збільшити пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль".

За повідомленням Урядового порталу, Шмигаль під час зустрічі з Президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром наголосив, що Україна високо цінує активну роль ЄІБ у підтримці української економіки, державного та недержавного сектору і сподівається на розширення співпраці.

«Сподіваємося, що вже найближчим часом ЄІБ зможе представити новий семирічний мандат зовнішнього фінансування. Ми зацікавлені в розширенні подальшої співпраці, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури України», — сказав Прем’єр-міністр.

Президент ЄІБ зі свого боку підкреслив, що Європейський інвестиційний банк, як банк ЄС, глибоко відданий підтримці сусідів із регіону Східного партнерства та, зокрема, Україні. За його словами, у 2020 році ЄІБ зробив рекордні інвестиції в Україну на суму понад 1 млрд євро.

Як повідомляв Укрінформ, пасажиропотік міжнародного аеропорту «Бориспіль» за 10 місяців минулого року знизився на 65%, порівняно з відповідним періодом попереднього року.