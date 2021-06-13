Прикордонники не пропустили в Україну російську акторку

Прикордонники не пропустили через українсько-молдавський кордон російську акторку озвучування та дубляжу.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“Учора в пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну прибула громадянка РФ. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в Криму”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі.

Прикордонники відмовили їй у в’їзді в Україну, оскільки на півострів жінка потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду.

Крім того, прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном на три роки. Ім’я порушниці не вказується, але зазначається, що жінка є відомою в Росії акторкою озвучування та дубляжу, а також співачкою.