Україна внесла до «чорного списку» п’ятьох іноземців за зйомки фільму в Криму – ЗМІ

Трьом громадянам Росії та двом громадянам Польщі, внесеним до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, через зйомки фільму в окупованому Росією Криму, заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представництво Президента України в АРК.

«У травні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики України, реагуючи на факти зйомки в Севастополі військової драми «Небо» про російських військових у війні в Сирії та (участь – ред.) у так званому «міжнародному музичному фестивалі «Дорога на Ялту», внесло трьох громадян Російської Федерації та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки України заборонила цим іноземцям в’їзд на територію України терміном на три роки.

«Відповідні рішення Міністерства культури та інформаційної політики України і Служби безпеки України стали реакцією, в тому числі, й на звернення представництва», – наголосили у відомстві.

Фільм під робочою назвою «Небо» знімали восени 2020 року у покинутому санаторії поблизу Морського. Картина розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, що порушив її кордони.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення звернутися до РНБО з пропозицією запровадити санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування Криму.

Раніше в СБУ повідомили, що відносно 60 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні Прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного в’їзду до Криму 23 російських артистів.