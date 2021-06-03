Російського політтехнолога не пустили в Україну

Прикордонники відмовили у в'їзді в Україну російському політтехнологу.

Про це повідомили у ДПСУ, передає Укрінформ.

"Громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів в Україну авіарейсом з Дубаю. Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що відносно вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в’їзд в Україну", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ця особа раніше співпрацювала з одним з українських телеканалів та є російським політтехнологом, зазначили в ДПСУ.

Прикордонники відмовили йому в пропуску. Наразі його відправлено зворотним рейсом.

Прізвище цього російського політтехнолога відомство не озвучило, однак Укрінформу стало відомо з джерел у правоохоронних органах, що мова йде про Ігоря Шувалова.

Фото: ДПСУ