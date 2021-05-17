Україна внесла до «чорного списку» шістьох росіян, які знімали пропагандистське кіно

Міністерство культури і інформаційної політики внесло кількох осіб, серед яких – російські актори, композитор і оператор, до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Оновлений перелік розміщений на сайті міністерства, передає Укрінформ.

Зокрема, до цього переліку були внесені російські актори Олександр Зачиняєв, Валерій Карпов, російський оператор Леонід Рудкевич, російський режисер Віра Соколова, російські актор Іван Соловйов і композитор Євген Ширяєв.

Зазначається, що всі вони були причетні до створення російської кінострічки "Пункт пропуску. Офіцерська історія" (2021 рік), яка розповідає історію двох молодих військовослужбовців-кримчан, які "потрапляють в полон СБУ".

Наразі у переліку МКІП осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, станом на 17 травня перебуває 187 осіб.

Як ​повідомляв Укрінформ, у МКП поінформували, що за поданням Служби безпеки України реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича (Моргенштерн) включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці