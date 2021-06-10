Репер Баста може в'їхати в Україну, бо закінчився термін заборони - Ткаченко

Громадянин Російської Федерації Василь Вакуленко, відомий як репер Баста, офіційно зможе в'їхати в Україну, бо закінчилися терміни заборони на в'їзд.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю 24 каналу, передає Укрінформ.

"СБУ вирішила не пускати Моргенштерна, слава Богу. Але очевидно, якийсь термін сплив, і Баста може сюди заїхати", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що СБУ керується власними нормативними документами, за якими воно забороняє в'їзд тим чи іншим людям на територію України, і не обов'язково тільки артистам. Але, за його словами, коли мова заходить про артистів, то всі звертають на це увагу, а коли мова йде про інших нікому не відомих людей, то це проходить повз увагу.

"Як я особисто ставлюсь до російських артистів. Не зовсім добре, тому що вважаю, що це, по-перше, заважає українським артистам розвиватися, а по-друге, велика їх кількість, яка була раніше, точно не йшла на благо створення умовного українського музичного продукту. Зараз їх стало суттєво менше. Якщо спитати про ставлення до різних артистів, то я щиро радий, що мої улюбленці Макаревич і Гребенщиков можуть сюди приїздити. Тому що і з позицію у них все нормально, адекватно, і музиканти вони високого профілю", - додав Ткаченко.

У російського репера Басти 25-26 червня заплановані великі концерти у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня 2017 року репер Баста був оголошений в Україні персоною нон грата - СБУ заборонила йому в'їзд терміном на три роки.

У 2020 роційого було виключено з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.