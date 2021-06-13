Україна повернула вже п'ять пацієнтів, які лікувалися у Білорусі

Україна станом на 13 червня повернула з Білорусі п’ятьох людей, які проходили лікування у Білорусі, ще одна людина очікує на повернення.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу — і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції “Слуга Народу”. Нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина”, - написав він.

За словами міністра, у МЗС готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне, “щойно вона (пацієнт — ред.) вирішить, коли саме хоче повертатися”.

Кулеба запевнив, що в разі звернень українських громадян, які наразі перебувають у Білорусі, ніхто не залишиться без уваги, захисту та допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня цього року у Білорусі 26 громадян України отримували медичну допомогу, ще четверо проходили обстеження.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня 2021 року.

Фото: Дмитро Кулеба / Facebook

Андрій Іванов (на фото - в центрі) повернувся з лікування