Україна повернула вже п'ять пацієнтів, які лікувалися у Білорусі
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбуці, передає Укрінформ.
“Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу — і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції “Слуга Народу”. Нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина”, - написав він.
За словами міністра, у МЗС готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне, “щойно вона (пацієнт — ред.) вирішить, коли саме хоче повертатися”.
Кулеба запевнив, що в разі звернень українських громадян, які наразі перебувають у Білорусі, ніхто не залишиться без уваги, захисту та допомоги.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня цього року у Білорусі 26 громадян України отримували медичну допомогу, ще четверо проходили обстеження.
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня 2021 року.
Фото: Дмитро Кулеба / Facebook
Андрій Іванов (на фото - в центрі) повернувся з лікування