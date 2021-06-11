У Києві представили платформу для обговорення майбутнього Білорусі

У Києві представили опозиційну платформу «Білорусь 2:0. Робимо разом» з метою сформувати товариство людей, які готові прийти на зміну нинішньої влади у Білорусі.

Платформу представили її організатори на прес-конференції в Укрінформі на тему: «ГО «Білорусь 2: 0.Робимо разом»: про реальні перспективи демократизації Білорусі».

Платформа заснована у Києві, і на ній пропонується всім здоровим силам у Білорусі обговорювати і висловлювати свою думку про майбутнє країни, розповів голова правління ГО «Білорусь 2:0. Робимо разом» Сяргей Бульба.

«На хвилі протестів активісти зрозуміли помилковість тези, що спочатку скинемо Лукашенка, а потім подумаємо, що будуватимемо далі. Так виникла ідея створення нової моделі бачення Білорусі майбутнього. Ми розуміємо, що на сьогодні Лукашенко «доїдає» і розпродає свою БРСР. І коли влада зміниться, це буде рівний, зачищений майданчик, тому що економіку знищено вщент. Ми можемо братися і будувати новий проєкт, якого ще не було, і тому створюємо цей майданчик», - сказав Бульба.

Представлена ​​платформа має на меті сформувати спілку людей, які готові прийти на зміну нинішньої влади, - зазначила співзасновник ГО «Білорусь 2:0. Робимо разом» Тацьцяна Мартінава.

«Щоб режим упав, здавалося б, достатньо прибрати Лукашенка, його міністрів, генералів, червоних директорів заводів. Але ми отримаємо порожнечу, і ми прекрасно розуміємо, що якщо нагорі таких систем утворюється порожнеча, то туди приходять ще страшніші люди і значно жорстокіші режими. Щоб нагорі не було порожнечі, її спочатку потрібно заповнити. І в силових структурах, і в апараті чиновників достатньо людей, які підтримують зв'язок з рухом опору, і в новій Білорусі вони не повинні піддаватися утискам і люстрації», - сказала Мартінава.

Проєкт «Білорусь 2:0. Робимо разом» декларує аналітичне переосмислення проблем Білорусі, підготовку нового демократичного ладу, економічних змін у цій країні, а також нового етапу розвитку білорусько-українських відносин.

Фото: TUT.by