Правозахисники нарахували майже 480 політв'язнів у Білорусі

Білоруські правозахисники заявили, що станом на 9 червня в Білорусі вже 476 осіб визнані політичними в'язнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Відзначається, що напередодні місцеві правозахисники заявили про визнання ще восьми нових політв'язнів. Ідеться про Віктора Денисенка, Миколу Федоренка, Віталія Брюха, Івана Зубка, Ростислава Шавеля, Сергія Белевича, Євгена Колпачика ("Групові дії, що грубо порушують громадський порядок"), а також Андрія Кондрасюка ("Масові заворушення").

Правозахисники вимагають негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а також громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань у поствиборчий період, і припинити політичні репресії щодо громадян країни.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

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Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

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