«Світлий Шлях. Історія одного концтабору»: книга Асєєва про полон вийшла англійською

Вийшла друком книга колишнього політв’язня Кремля, донецького журналіста Станіслава Асєєва "Світлий Шлях. Історія одного концтабору" в перекладі англійською мовою - під назвою "The torture camp on Paradise street" ("Табір тортур на Райській вулиці").

Про це автор повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Що ж, це сталося - і ми вже маємо наклад "Світлого Шляху" англійською: 3000 примірників для безкоштовного розповсюдження серед західних дипломатів з метою інформування про "Ізоляцію"", - написав Асєєв.

У книзі автор розповідає про своє перебування у полоні російських найманців у тимчасово окупованому Донецьку, про тортури, яких зазнають бранці на окупованих територіях.

Він подякував за допомогу посольству Канади, перекладачам та всій команді Видавництва Старого Лева за проведену роботу в максимально стислі терміни.

Асєєв пояснив, чому вирішив змінити при перекладі англійською назву книги: "Улица Светлого Пути" виявилась абсолютно зрозумілою на пострадянському просторі - і абсолютно незрозумілою для західного читача, у якого не виникає асоціацій із Леніним та дорогою у рай-комунізм. Тому переклали максимально адаптивно до цих сенсів, аби зберігся контраст - "Табір тортур на Райській вулиці".

Асєєв також розповів, що навіть через півтора року після звільнення з полону тема "ізоляції" ще не зникла з його життя.

"Бо ці півтора року на волі показали, що просто звільнитись - інколи не досить, аби відчути себе по-справжньому вільним", - зізнався письменник.

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Станіслав Асєєв – український журналіст і блогер, член Українського ПЕН-клубу і колишній політичний в’язень Кремля. Після збройної агресії РФ на Донбасі навесні 2014 року свідомо залишився в окупованому російськими найманцями Донецьку. Його репортажі про охоплений війною Донбас, про справжнє обличчя російської окупації публікували «Радіо Свобода», «Українська Правда» та «Український тиждень». За свої переконання та журналістську діяльність Станіслав Асєєв заплатив високу ціну – понад два роки полону в буцегарнях проросійських бойовиків, незаконне засудження за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві та екстремізмі й вирок псевдосуду про 15 років колонії суворого режиму.

Асєєва було звільнено у грудні 2019 року у рамках обміну полоненими після 28 місяців перебування – як він сам називає – у «сучасному концтаборі Російської Федерації». Про побачене і пережите, про себе і про понад 200 українців – політичних та цивільних в'язнів Кремля, які досі незаконно утримуються в нелюдських умовах у підвалах-концтаборах на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тюрмах Росії та Криму, він розповів у своїй книзі «Світлий шлях. Історія одного концтабору».

Цьогоріч Станіслава Асєєва було нагороджено Шевченківською премією в галузі публіцистики та журналістики за збірку текстів "В ізоляції".

Фото: Станіслав Асєєв / Фейсбук