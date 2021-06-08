Колишні бранці Кремля передали листа Макрону

Перший заступник голови Черкаської облради й колишній в'язень Кремля Роман Сущенко передав послу Франції Етьєну де Понсену лист від визволених бранців до президента Французької Республіки Емманюеля Макрона.

Про це Сущенко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За словами Сущенка, цього листа ще взимку 2021 року підписали він сам, Євген Панов, Станіслав Асєєв, Володимир Жемчугов, Олег Сенцов, Павло Гриб, Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Микола Карпюк, Ігор Козловський та Петро Вигівський, але через пандемію передати його вийшло тільки зараз.

У листі, копія якого долучена до допису, йдеться про те, що у вересні 2019 року визволено лише 11 осіб з так званого списку Сенцова, в той час, як щонайменше 103 інші його фігуранти - українські громадяни перебувають за ґратами в окупованому Криму і Росії. Там політв'язні не отримують належної медичної допомоги, зокрема і лікування від COVID-19. Дехто з них перебуває в неволі ще з 2014 року. Проти ув'язнених часто фабрикуються нові справи. Більшість утримуваних Росією українських громадян - кримські татари, наголошується у зверненні.

Колишні політв'язні просять президента Франції сприяти вирішенню гуманітарних питань у перемовинах України і Росії у нормандському форматі з тим, щоби домогтися обміну "всіх на всіх", включно з українськими громадянами, утримуваними в Криму і в Росії.

Як зазначив Сущенко, посол де Понсен пообіцяв передати листа до Єлисейського палацу. Дипломат також спрогнозував можливі ризики щодо погіршення ситуації на фронті розв'язаної Росією війни і, відповідно, впливу цього чинника на процес визволення. На думку посла, найближчі тижні можуть стати вирішальними для України. З осені крім виборів до Держдуми РФ мають розпочатися політичні процеси зі зміни влади у Німеччині, а з весни розпочнуться передвиборчі процеси у Франції. Зокрема, Макрон готуватиметься до участі у президентській кампанії.

Як повідомляв Укрінформ, платформа "Звільнення в'язнів", яка є позапартійним об'єднанням, створена для захисту прав і звільнення усіх, хто позбавлений волі через політичні переслідування РФ на тимчасово окупованих територіях і всередині України. Її презентація відбулася 4 березня 2021 року. Засновниками платформи є 16 колишніх політв'язнів, які в минулому були ув'язнені за боротьбу з російським режимом.

Фото: Роман Сущенко / Фейсбук