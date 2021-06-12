В Україні за добу - 1 274 випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 11 червня, зареєстрували 1 274 нових випадки COVID-19. Померли 69 осіб, одужали 4 905.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МОЗ.

«12 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 274 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей та 53 медпрацівники». – йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб; летальних випадків – 69; одужало – 4 905 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 26 999 осіб, методом ІФА – 10 910 осіб, експрес-тестами – 16 912 осіб.

За інформацією МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 222 701 особа; одужало – 2 125 685 осіб; летальних випадків – 51 646; проведено ПЛР-тестувань – 10 487 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні було зареєстровано 1 603 випадків захворювання на COVID-19.