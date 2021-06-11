В Україні за добу - 1 603 випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 10 червня, зареєстрували 1 603 нових випадки COVID-19. Померли 70 осіб, одужали 5 583.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МОЗ.

"11 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 603 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 75 дітей та 72 медпрацівники", - зазначається у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 762 особи; летальних випадків – 70; одужало – 5 583 особи.

За добу протестовано методом ПЛР – 25 837 осіб, методом ІФА – 10 741 особу, експрес-тестами – 18 764 особи.

За інформацією МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 221 427 осіб; одужало – 2 120 780 осіб; летальних випадків – 51 577; проведено ПЛР-тестувань – 10 460 411.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

54 329 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 10 червня 2021 року. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 осіб.

Зазначається, що загалом проведено 1 599 348 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні було зареєстровано 1785 випадків захворювання на COVID-19.