Інфікування коронавірусом: розмова небезпечніша, ніж кашель та спів

Саме повітряно-крапельний спосіб інфікування COVID-19 під час розмови сприяє його високій заразності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у статті Journal of Internal Medicine .

“Значний обсяг аерозолю, що виникає під час мовлення, у поєднанні із його насиченістю вірусними частками у до- та асимптоматичних осіб, вказує, що саме повітряно-крапельна передача SARC-CoV-2 під час мовлення є головним фактором його швидкого поширення”,- стверджують автори.

Результати дослідження вказують на те, що передача COVID-19 через дотик до зараженої поверхні є значно менш ймовірною, ніж інфікування повітряно-крапельним шляхом. При цьому кашель, чхання, дихання й спів інфікованої людини становлять меншу небезпеку інфікування, ніж звичайна розмова. Досить низькою є й імовірність інфікуватися COVID-19 через споживання зараженої води.

“Життєздатність SARS-CoV-2 у воді досить обмежена, оскільки він легко піддається дії окислювачів, таких як хлор”, - йдеться у статті.

З огляду на це, дослідники закликають максимально використовувати маски у побуті, аби зменшити поширення COVID-19.

“Важливо, аби Захід скористався уроками Сходу: маски обмежують поширення респіраторних вірусів. За умов високого дотримання правил - добровільного чи примусового - економічні потрясіння, викликані локдаунами, можуть бути зменшені або їх вдасться уникнути”, - підсумовується у дослідженні.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.