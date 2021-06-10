Гейтс прогнозував епідемії коронавірусів, тому фінансував їх дослідження - академік

"Коронавірусне захворювання прогнозували (науковці - ред.). І Білл Гейтс, між іншим, у 2015 році виступав і сказав, що треба готуватися до нових пандемій. Нагадаю, що він брав участь у фінансуванні цього інституту в Ухані. Тоді йому почали закидати, що він розробляє біологічну зброю. Абсолютний абсурд", - сказав Комісаренко.

Науковець нагадав, що у Китаї з 2002 до 2004 року відбувся спалах першого коронавірусу. "Тоді його назвали просто SARS, а тепер ми його називаємо вже SARS-CoV-1. Сплеск подолали за рахунок протиепідемічних заходів, але він встиг потрапити в Сполучені Штати і Канаду. Той вірус був не такий агресивний, як цей, але на відміну від нинішнього, SARS-CoV-2, був значно більш летальний. У нього летальність була одинадцять відсотків, а у цього – приблизно півтора відсотка. Світ саме тоді зрозумів, що коронавіруси можуть бути вкрай великою небезпекою, й окремі держави почали фінансувати оцей інститут в Ухані”, - розповів Комісаренко.

Академік зазначив, що також є середньосхідний коронавірус, спалах якого був на Середньому Сході, у Саудівській Аравії та біля неї, у 2012-2014 роках. Летальність його була 34 відсотки.

«Всесвітня організація охорони здоров’я разом з ООН намагається створити якийсь механізм боротьби з наступними пандеміями. У світі зараз бурхливий розвиток медико-біологічних наук. Ми знаємо, як шифрувати і розшифровувати геном, як вносити в геном цілеспрямовані зміни, тобто розвиваємо так зване редагування геному й багато інших речей. Ми можемо зараз міняти метаболічні шляхи та інше. І зрозуміло, що є намагання, щоб ці медико-біологічні науки працювали проти майбутніх епідемій чи пандемій», - зауважив Комісаренко.

Водночас він висловив думку, що вірус коронавірусу просто "втік" з лабораторії в Ухані, що траплялося в найбільш захищених лабораторіях світу.