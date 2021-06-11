Мінреінтеграції виплатило кошти 32 звільненим з полону українцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень українцям, які опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України та були звільнені.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

"Бюджетні кошти у розмірі 3,2 млн грн перераховані на особові рахунки 32 громадян, що на засіданні 27 квітня 2021 року визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Відтак, наразі всі 83 громадянина, що на зазначеному засіданні визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, отримали одноразову грошову допомогу.

У Мінреінтеграції нагадують, що у квітні виплатили 2,3 млн гривень матеріальної допомоги громадянам України, що були звільнені з російського полону в період 2014-2019 років і визнані такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.