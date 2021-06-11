Без рушників та м'яких іграшок: МОЗ оновило вимоги до закладів дитячого відпочинку

Міністерство охорони здоров'я оновило протиепідемічні вимоги до закладів дитячого оздоровлення та відпочинку на період карантину.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові головного державного санітарного лікаря №5 від 8 червня 2021 року.

Зокрема, рекомендується приймати до закладу оздоровлення та відпочинку дітей, які проживають у межах регіону, де такий заклад розташований.

Транспортування дітей до закладу повинне здійснюватися організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом. Водночас допускається транспортування дітей батьками власним автомобільним транспортом.

Перед посадкою до транспорту всі члени групи, в тому числі супроводжуючі особи, повинні пройти температурний скринінг. Люди, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуса або ознаки респіраторних захворювань, до посадки не допускатимуться.

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Під час перевезення потрібно забезпечити можливість дотримання відстані між учасниками перевезення та водієм і членами екіпажу не менше 1 метра або наявність фізичних бар’єрів (кабіна водія ізольована від салону, прозора пластикова перегородка між водієм та пасажирами тощо). При перевезенні залізничним транспортом у вагоні не можуть бути присутні сторонні особи. Використання масок чи респіраторів при перевезенні до закладу є обов'язковим.

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До перевезення організованої групи до закладу допускаються діти, які пройшли медичний огляд на основі якого видано висновок про стан здоров’я, що оформлено за формою первинної облікової документації № 079/о. Також у висновку має бути вказана наявність довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими, виданої не пізніше ніж за 3 дні до заїзду.

У разі виявлення у дитини, що прибула з батьками або іншими законними представниками, при прийомі до закладу підвищеної температури тіла понад 37,2 градуса та/або ознак респіраторних захворювань така дитина до закладу не допускається.

Вхід та перебування батьків у закладі дозволяється з метою захисту прав дитини та реалізація ними прав, передбачених законодавством, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, після проведення термометрії та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу. Візити з метою відвідування потрапили під заборону.

На період карантину у закладі дитячого оздоровлення та відпочинку забороняється: використання багаторазових (тканинних) рушників після миття рук; використання м’яких (м’яконабивних) іграшок; проведення батьківських днів (відвідування дитини); проведення масових заходів у закритих приміщеннях та заходів за участі запрошених осіб.

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МОЗ рекомендує максимально можливо обмежити кількість дітей у загонах, виходячи з можливості забезпечити належні протиепідемічні умови перебування в корпусах та контроль за їх виконанням. Також рекомендується обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом; обмежити заняття та ігри, що потребують використання багаторазового додаткового інвентарю дітьми.

Розміщення дітей у кімнатах корпусів закладу має здійснюватися з розрахунку не менше 5 кв. м на одну дитину із забезпеченням дистанції між спальними місцями.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 червня, зареєстрували 1 603 нових випадки COVID-19. Померли 70 осіб, одужали 5 583. Серед тих, у кого виявили інфекцію, 75 дітей.