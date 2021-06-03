В Україні оновили правила любительського і спортивного рибальства

Державне агентство рибного господарства 2 червня презентувало проєкт оновлених Правил любительського і спортивного рибальства, які не переглядалися з 1999 року і наразі не відповідають вимогам сьогодення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.

Зокрема, проєктом збільшено норми добування (вилову) водних біоресурсів з 3 до 5 кг на одного рибалку за добу, а особин особливо цінних видів водних біоресурсів – 3 шт. в межах допустимого розміру.

В оновлених Правилах зменшено заборонені місця для любительського та спортивного рибальства, а також уточнено положення щодо застосування знарядь добування (вилову), збільшено кількість дозволених гачків, способів добування (вилову) тощо.

У проєкті збільшено мінімально дозволені розміри водних біоресурсів для добування (вилову) й уточнено умови здійснення підводного полювання та спортивних змагань.

У проєкті документа виключено багато морально застарілих норм і приведено дані Правила у відповідність до вимог законодавства, реалій сучасності та вдосконалено правове регулювання любительського, спортивного рибальства і підводного полювання.

Під час презентації Правил, були присутні основні представники дюбительських та спортивних риболовних організацій, а саме: Федерація риболовного спорту, риболовні клуби, громадські організації, представники риболовного туризму тощо.

Проект документа підтримано переважною більшістю учасників, а зауваження та пропозиції, які надійшли під час презентації будуть опрацьовані в найкоротші терміни.

Доопрацьований проєкт буде офіційно оприлюднений на сайті Держрибагентства.

Дані правила були розроблені з урахуванням норм Угоди про Асоціацію Україна - ЄС шляхом врахування кращих практик сталого управління та досвіду європейських країн в частині норм вилову та застосування знарядь лову.