В Україні оновили правила любительського і спортивного рибальства
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.
Зокрема, проєктом збільшено норми добування (вилову) водних біоресурсів з 3 до 5 кг на одного рибалку за добу, а особин особливо цінних видів водних біоресурсів – 3 шт. в межах допустимого розміру.
В оновлених Правилах зменшено заборонені місця для любительського та спортивного рибальства, а також уточнено положення щодо застосування знарядь добування (вилову), збільшено кількість дозволених гачків, способів добування (вилову) тощо.
У проєкті збільшено мінімально дозволені розміри водних біоресурсів для добування (вилову) й уточнено умови здійснення підводного полювання та спортивних змагань.
У проєкті документа виключено багато морально застарілих норм і приведено дані Правила у відповідність до вимог законодавства, реалій сучасності та вдосконалено правове регулювання любительського, спортивного рибальства і підводного полювання.
Під час презентації Правил, були присутні основні представники дюбительських та спортивних риболовних організацій, а саме: Федерація риболовного спорту, риболовні клуби, громадські організації, представники риболовного туризму тощо.
Проект документа підтримано переважною більшістю учасників, а зауваження та пропозиції, які надійшли під час презентації будуть опрацьовані в найкоротші терміни.
Доопрацьований проєкт буде офіційно оприлюднений на сайті Держрибагентства.
Дані правила були розроблені з урахуванням норм Угоди про Асоціацію Україна - ЄС шляхом врахування кращих практик сталого управління та досвіду європейських країн в частині норм вилову та застосування знарядь лову.