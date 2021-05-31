На Херсонщині поліція вилучила у браконьєрів улов на ₴5 мільйонів

На Херсонщині на території Національного природного парку «Джарилгацький» виявили близько сотні браконьєрських знарядь лову, біоресурси на понад 5 млн грн повернули у море.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

«Співробітники сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського райуправління провели відпрацювання акваторії Чорного моря в межах території Національного природного парку «Джарилгацький». У ході рейду поліцейські виявили та вилучили з води близько сотні браконьєрських знарядь лову, в які потрапили й біоресурси, занесені в Червону книгу. Вартість незаконного улову оцінюється в суму понад 5 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник поліцейського підрозділу Максим Жарков, інспектори вилучили з води 90 ятерів креветочних та 9 місинових сіток. Загальна довжина незаконних знарядь лову складає 3 кілометри, а їх вартість – близько 600 тисяч гривень. У ході перевірки знарядь лову з’ясувалося, що в них потрапили молодь осетрових видів риб, занесених в Червону книгу, креветка, чорноморські калкани, бички, риба-голка та краби. Незаконний улов в живому стані поліцейські повернули назад в природне середовище. Тим самим правоохоронці попередили завдання шкоди державі на суму більше 5 млн гривень.

Наразі проводяться оперативні заходи по встановленню власників заборонених знарядь лову. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст.249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».