Охоронні патрулі торік зафіксували порушень на понад 108 мільйонів - Держрибагентство
Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України, передає Укрінформ.
Територіальні рибоохоронні патрулі минулого року здійснили 14 300 рейдів, у результаті яких було виявлено 46 741 порушення, майже третина (30%) є грубими (13 835). Найбільше порушень викрито Черкаським, Дніпропетровським, Полтавським, Херсонським, Київським рибпатрулями, а також Азовським басейновим управлінням.
«Завдяки роботі рибпатрульних протягом 2020 року виявлено порушень на понад 108 млн грн збитків, що більше ніж в 2 рази у порівнянні з минулим роком (44,5 млн грн збитків). Зокрема, 39 млн грн викрито Азовським басейновим управлінням, 20 млн грн – Миколаївським рибпатрулем, 9,2 млн грн – Івано-Франківським рибпатрулем, 7 млн грн – Луганським рибпатрулем та 6,7 млн грн», - поінформували у профільному відомстві.
У ході рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників понад 150 тонн (150 484 кг) водних біоресурсів та 53 087 заборонених знарядь лову. Крім того, затримали 1 401 транспортний засіб. За цей період складено та направлено до судів 16 584 справи для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 211 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.
У Держрибагентстві зауважили, що найбільшої шкоди рибній галузі порушники завдали у квітні-червні – під час нерестової заборони. У цей період викрито майже 15 тис. правопорушень зі збитками на понад 43 млн грн.
«Державні інспектори мають посилити контроль за водними об’єктами для захисту рибних запасів України. А громадяни у свою чергу повинні дотримуватися встановленого природоохоронного законодавства та не завдавати шкоди рибному господарству держави. Лише відповідальне ставлення допоможе збереженню та примноженню популяцій іхтіофауни у наших водоймах», - зазначила голова Держрибагентства Ганна Шишман.