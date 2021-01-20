Охоронні патрулі торік зафіксували порушень на понад 108 мільйонів - Держрибагентство

Територіальні рибоохоронні патрулі у 2020 році здійснили понад 14 тисяч рейдів, вилучили у порушників 150 тонн браконьєрської риби, виявили порушень на більш як 108 млн грн збитків.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України, передає Укрінформ.

Територіальні рибоохоронні патрулі минулого року здійснили 14 300 рейдів, у результаті яких було виявлено 46 741 порушення, майже третина (30%) є грубими (13 835). Найбільше порушень викрито Черкаським, Дніпропетровським, Полтавським, Херсонським, Київським рибпатрулями, а також Азовським басейновим управлінням.

«Завдяки роботі рибпатрульних протягом 2020 року виявлено порушень на понад 108 млн грн збитків, що більше ніж в 2 рази у порівнянні з минулим роком (44,5 млн грн збитків). Зокрема, 39 млн грн викрито Азовським басейновим управлінням, 20 млн грн – Миколаївським рибпатрулем, 9,2 млн грн – Івано-Франківським рибпатрулем, 7 млн грн – Луганським рибпатрулем та 6,7 млн грн», - поінформували у профільному відомстві.

У ході рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників понад 150 тонн (150 484 кг) водних біоресурсів та 53 087 заборонених знарядь лову. Крім того, затримали 1 401 транспортний засіб. За цей період складено та направлено до судів 16 584 справи для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 211 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.

У Держрибагентстві зауважили, що найбільшої шкоди рибній галузі порушники завдали у квітні-червні – під час нерестової заборони. У цей період викрито майже 15 тис. правопорушень зі збитками на понад 43 млн грн.

«Державні інспектори мають посилити контроль за водними об’єктами для захисту рибних запасів України. А громадяни у свою чергу повинні дотримуватися встановленого природоохоронного законодавства та не завдавати шкоди рибному господарству держави. Лише відповідальне ставлення допоможе збереженню та примноженню популяцій іхтіофауни у наших водоймах», - зазначила голова Держрибагентства Ганна Шишман.