У Мінекології розробляють «рибний» кодекс

У Мінекології спільно Держрибагентством та зацікавленими сторонами напрацьовується Кодекс про рибному господарству.

Про це в Укрінформі під час презентації оновленого проєкту Режиму рибальства на 2021 рік розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв, повідомляє кореспондент агентства.

«Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів наразі спільно з Держрибагентством напрацьовується нова законодавча база. Є план написати Кодекс по рибному господарству. Наразі створена достатньо велика робоча група, в яку увійшли всі бажаючі. Тому ми очікуємо, що це створить нормальну законодавчу базу», - сказав Хорєв.

Він зазначив, що це дозволить в подальшому уникати різночитань між багатьма документами.

«Тому що сама галузь регулюється чотирма базовими законами, що не є зручно і підзаконними актами, яких більше 300. Тому кодифікація законодавства є одним із важливіших в роботі міністерства», - підкреслив заступник міністра.

За його словами, перебування Держрибагентства у підпорядкування Мінекології другий рік поспіль пішло на користь ситуації в галузі.

«Крім того, що риба, відповідно до профільного законодавства є ресурсом, є закон про охорону навколишнього середовища, закон про тваринний світ і риба є ще й дикою твариною. Тому її захист в природних умовах є важливим і необхідним. Та сама практика відбувається і в Євросоюзі – у нас наразі йде адаптації нашого законодавства. Тому правовий режим рибальства на наступний рік має таке відображення - головними акцентами є ощадливе використання, в першу чергу має бути збереження екосистеми. Це те, що головне завдання міністерства», - підкреслив посадовець.

Він наголосив, що у новому законодавстві буде посилена робота з браконьєрством, будуть прописані нові правила, як для промислового, так і для любительського лову.

«Не забуваємо, що крім того, що є охорона навколишнього природного середовища є і бізнес і наразі вживаються всі можливі заходи для того, щоб промислове рибальство могло розпочати і промисловики могли розпочати свою діяльність 1 січня 2021 року. Незважаючи на те, що вже грудень, а ми тільки презентуємо правила, але є домовленість із державною регуляторною службою, із Мінюстом про те, що всі нормативно-правові акти будуть прийняті найближчим часом і будуть дуже швидко опубліковані, для того, щоб люди які працюють в галузі могли розпочати свою роботу без затримки з боку держави», - запевнив урядовець.

Також він зауважив, що виконання цих правил буде жорстко контролюватися з боку держави. І головний пріоритет – «це збереження і примноження того ресурсу, який на сьогодні є».