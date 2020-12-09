В Україні вилов риби скоротився на 16,6%

Загальний вилов риби та інших водних біоресурсів за 10 місяців зменшився на 16,6% порівняно з відповідним періодом торік - до понад 55 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства, передає Укрінформ.

Протягом січня-жовтня 2020 року загальний вилов риби та інших водних біоресурсів склав 55 653 тонни (2019 р. - 66 705 тонн). З них в Азово-Чорноморському басейні промисловими рибалками добуто 14 432 т ( -28,3%)(Чорне море – 8 982 т (-29,8%), Азовське море – 5 450 т (-25,4%).

У внутрішніх водоймах за 10 міс. виловлено 20 451 т (-25,3%) (аквакультура – 5 100 т (-8,6%), спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ) – 5 018 т (+5,9%), промисловий вилов – 10 333 т (-25,3%).

Читайте також: Кабмін призначив голів Держспоживслужби та Держрибагентства

Крім того, Україна є членом міжнародної організації CCAMLR (Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики), в районі дії якої проводиться вилов суднами під державним прапором України. За 10 місяців 2020 року у зазначеному регіоні добуто 20 770 тонн антарктичного криля (-26,6% - 22 432 т у 2019 р.).