Кілька радіостанцій знизили мовлення українською у своїх передачах – моніторинг

Українська мова в ефірі 15 загальнонаціональних радіостанцій у травні звучала в такому обсязі, якого вимагає Закон «Про телебачення і радіомовлення». Проте кілька радіо знизили мовлення державною у своїх передачах.

Це засвідчили результати моніторингу Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Національна рада у травні перевірила загальнонаціональний радіоефір на відповідність вимог частини другої, третьої і п’ятої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». За результатами моніторингу, який протягом місяця проводився цілодобово у будь-який вибірковий день, добовий обсяг державної мови в ефірі радіостанцій відповідав встановленій квоті: ≥60% ведення передач державною мовою, ≥ 35% пісень українською мовою та ≥ 25% для радіостанцій із переважною більшістю пісень офіційними мовами Європейського Союзу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Країна ФМ», «Українське радіо» та «Радіо Культура» забезпечують виконання мовної квоти добового ведення передач державною мовою та пісень українською мовою у повному обсязі.

Так само 100-відсотково свої передачі ведуть державною мовою «Радіо Промінь» та «Люкс ФМ». Радіостанції «Ретро», «Kiss FM», «Пятница» також забезпечують достатньо високі показники, які перевищують 90%. Найменше українська звучить у передачах «Русского радио – Україна» – 72%, констатує регулятор.

Водночас у Нацраді зауважують, що у порівнянні з квітнем у передачах кількох радіостанцій фіксувалося суттєве падіння обсягу державної мови, зокрема у «Нашого радіо» на 27% та у радіо «Шансон» - на 18%.

Згідно з результатами моніторингу, обсяг пісень українською мовою у травні істотно зріс в ефірі «Радіо НВ» (на 15%) та «Радіо Культура» (на 11%).