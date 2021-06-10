Кабмін виділив МВС ₴800 мільйонів на доплати у зв'язку з COVID-19

Кабінет Міністрів перерозподілив Міністерству внутрішніх справ 800 мільйонів гривень на доплати у зв'язку з COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова оприлюднена на Урядовому порталі.

"Відповідно до статті 36 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”, шляхом передачі Міністерству внутрішніх справ частини бюджетних призначень у сумі 800 млн гривень", - йдеться у документі.

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Таким чином апарату Міністерства внутрішніх справ виділяється 71 599,9 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 58 952 тис. гривень) для здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

Державній прикордонній службі - 30 807 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 25 935 тис. гривень) для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19;

Національній гвардії - 16 594,5 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 14 048,3 тис. гривень) для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину,

Державній службі з надзвичайних ситуацій - 1 737,3 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 1 455 тис. гривень) для здійснення доплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19;

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Національній поліції у сумі 679 261,3 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 572 520,2 тис. гривень) для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Також Постановою затверджується Порядок використання коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я.