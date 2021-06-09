Переселенцям без реєстрації спростили отримання посвідчення водія

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ вдосконалили процедуру реєстрації транспортних засобів та отримання посвідчення водія для внутрішньо переміщених осіб, і відтепер сервісні центри МВС реєструють транспортні засоби та видають посвідчення водія усім ВПО.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Вчора, 8 червня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, зміни передбачають надання можливості ВПО без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги: складати іспити на право керування транспортними засобами; обмінювати та відновлювати посвідчення водія; реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.

«У такому випадку до пакета необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред’явити довідку в електронному форматі через застосунок Дія»,- поінформували у МВС.