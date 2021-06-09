Переселенцям без реєстрації спростили отримання посвідчення водія

Переселенцям без реєстрації спростили отримання посвідчення водія

Укрінформ
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ вдосконалили процедуру реєстрації транспортних засобів та отримання посвідчення водія для внутрішньо переміщених осіб, і відтепер сервісні центри МВС реєструють транспортні засоби та видають посвідчення водія усім ВПО.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Вчора, 8 червня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, зміни передбачають надання можливості ВПО без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги: складати іспити на право керування транспортними засобами; обмінювати та відновлювати посвідчення водія; реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.

«У такому випадку до пакета необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред’явити довідку в електронному форматі через застосунок Дія»,- поінформували у МВС.

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