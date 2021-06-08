Українців попереджають про можливі перебої у видачі водійських прав

У сервісних центрах МВС у зв’язку з перебоями у постачанні бланків можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з видачі посвідчення водія.

Про це йдеться в оголошенні на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

“У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за інформацією держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні вперше видали оновлений пластиковий бланк посвідчення водія під час його обміну.