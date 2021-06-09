Охорона Чорного моря: Україна і Туреччина поновлюють дружні візити кораблів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Під час зустрічі сторони обговорили нагальні питання загроз та викликів безпеці мореплавства у Чорноморському регіоні, обстановки на морських кордонах країн, а також подальші перспективи розвитку співробітництва.
«У протидії сучасним загрозам та викликам прикордонній безпеці на морській ділянці важливу роль відіграє вдосконалення взаємодії. Сьогоднішня зустріч - це продовження традиційно конструктивної співпраці наших відомств і країн у цілому», - зазначив Дейнеко.
Він додав, що свідченням тому є нещодавній візит Президента України до Туреччини, а також підписання низки двосторонніх угод про розширення співпраці у різних галузях.
«Сподіваюся, що і в подальшому Україна та Туреччина розвиватимуть співпрацю і будуть зміцнювати партнерські та дружні відносини», - наголосив Дейнеко.
Водночас Кендір зауважив, що Туреччина і Україна не тільки країни, які межують через Чорне море, це країни, які мають історію розвитку взаємовідносин.
«Наше співробітництво робить важливий внесок у справу стабільності регіону. Стосунки наших країн поглиблюються завдяки співпраці наших президентів. Я переконаний, що наші відносини між службами теж лише поглиблюватимуться», - зазначив він.
За його словами, Берегова охорона Туреччини надає великого значення стосункам з ДПСУ. «Я переконаний, що і для країн та служб буде корисним, якщо ми будемо продовжувати наше співробітництво на різноманітних міжнародних платформах», - додав він.
Під час спілкування Дейнеко відмітив, що реформування Морської охорони ДПСУ відбувається шляхом вдосконалення інфраструктури та поступового оновлення корабельно-катерного складу. Крім того, для моніторингу обстановки активно залучається прикордонна патрульна авіація та нарощується безпілотний компонент.
«Ми нарощуємо систему контролю за надводною обстановкою і модернізуємо пости технічного спостереження. За підтримки американських партнерів розвивається загін спеціального призначення «ДОЗОР» та підрозділи спеціальних дій на воді. Ці підрозділи зараз активно використовуються в протидії злочинним угрупованням на всій ділянці державного кордону», - зазначив Дейнеко.
Зазначається, що проаналізувавши стан співробітництва між Морською охороною ДПСУ та Береговою охороною Туреччини сторони домовилися координовано нести службу на своїх морських ділянках Чорного моря, проводити спільні навчання з пошуково-рятувальних операцій та відновити дружні візити кораблів.
«Окремо наголошувалося на здійсненні обміну інформацією та створюванню координаційної групи для вирішення проблемних питань, які виникають у Чорному морі, з метою кваліфікованого моніторингу ситуації та швидкого реагування на її зміни», - сказано в повідомленні.
Також під час зустрічі Кендір і Дейнеко побували біля пам’ятника «Захисникам кордонів Вітчизни усіх поколінь» та в меморіальному комплексі «Зала Пам’яті», де вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання та покладанням квітів.
Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган підписали спільну декларацію.
У декларації йдеться, що Україна і Туреччина підтверджують волю до зміцнення стратегічного партнерства між країнами та посилення співпраці у всіх сферах на основі взаємних інтересів, прагнуть до забезпечення миру та стабільності в регіоні та за його межами.
Фото: МВС України, Думская