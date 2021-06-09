Кабмін врегулював питання застосування зброї і техніки ВМС у мирний час

Кабінет Міністрів вніс зміни до відповідної урядової постанови та вдосконалив порядок застосування бойової техніки та зброї військовослужбовцями ВМС ЗСУ у мирний час у разі виконання ними завдань з охорони підводного простору в межах територіального моря України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, такі зміни ухвалені сьогодні на засіданні уряду.

«Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року №1007» розроблено з метою вдосконалення порядку застосування бойової техніки, зброї з’єднаннями, військовими частинами, підрозділами і військовослужбовцями Військово-морських сил ЗСУ у мирний час та в особовий період (крім періоду дії воєнного стану) у разі виконання ними завдань з охорони підводного простору в межах територіального моря України», - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Як зазначається, ці зміни запроваджуються у зв’язку з прийняттям 4 березня 2020 року закону України «Про національну безпеку».

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Проєктом постанови передбачено: удосконалення порядку застосування бойової техніки, зброї з’єднаннями, військовим частинами, підрозділами і військовослужбовцями ВМС ЗСУ; розподіл повноважень між Головнокомандувачем ЗСУ та Генеральним штабом ЗСУ щодо права ухвалення рішення на застосування зброї; надання прав командувачу Морського командування ухвалювати рішення про застосування зброї для здійснення попереджувального бомбометання та гранатометання.

Реалізація постанови не потребує витрат із державного чи місцевого бюджетів.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня українські військові випробували «БТР-морпіх». Успішні випробування БТР-4Е з покращеними характеристиками довели необхідність комплектування такою бронетехнікою підрозділів Військово-Морських сил ЗСУ.