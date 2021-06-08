Українські військові випробували «БТР-морпіх»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Днями відбулися додаткові типові випробування БТР-4Е з покращеними характеристиками для подолання водних перешкод. Розробка такої модифікації БТР-4Е обумовлена необхідністю комплектування підрозділів Військово-Морських Сил бронетехнікою для десантування з надводних десантних кораблів», - цитує міністра оборони Андрія Тарана пресслужба Міноборони.
За його словами, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики та зарекомендувала себе відмінно.
Як зазначається, БТР-4Е є виключно українською розробкою, що пройшла повний цикл від «чистого аркуша» до постановки на озброєння.
Таран також підкреслив, що основною відмінністю варіанту виконання БТР-4Е для потреб ВМС ЗС України від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки в бою та здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату. Бронетранспортер БТР-4Е серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів Збройних Сил України.
Як повідомляв Укрінформ, у складі Військово-морських сил ЗСУ до кінця року буде сформовано дивізіон з 5 швидкохідних патрульних катерів типу Island, переданих Україні у межах двостороннього співробітництва з США.
Фото: Міноборони