Українські військові випробували «БТР-морпіх»

Успішні випробування БТР-4Е з покращеними характеристиками довели необхідність комплектування такою бронетехнікою підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Днями відбулися додаткові типові випробування БТР-4Е з покращеними характеристиками для подолання водних перешкод. Розробка такої модифікації БТР-4Е обумовлена необхідністю комплектування підрозділів Військово-Морських Сил бронетехнікою для десантування з надводних десантних кораблів», - цитує міністра оборони Андрія Тарана пресслужба Міноборони.

За його словами, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики та зарекомендувала себе відмінно.

Як зазначається, БТР-4Е є виключно українською розробкою, що пройшла повний цикл від «чистого аркуша» до постановки на озброєння.

Таран також підкреслив, що основною відмінністю варіанту виконання БТР-4Е для потреб ВМС ЗС України від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки в бою та здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату. Бронетранспортер БТР-4Е серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів Збройних Сил України.

Як повідомляв Укрінформ, у складі Військово-морських сил ЗСУ до кінця року буде сформовано дивізіон з 5 швидкохідних патрульних катерів типу Island, переданих Україні у межах двостороннього співробітництва з США.

Фото: Міноборони