Якщо Чаус з’явиться на території іншої країни, ми його ніколи не отримаємо — Ситник

У разі, якщо екссуддя Микола Чаус з’явиться на території іншої країни, є ймовірність того, що Україні не вдасться домогтися його екстрадиції.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

«Можу сказати одне: мені важко уявити оптимальний розвиток цієї ситуації. Тому що якщо Чаус з’явиться в Україні – ми повинні його затримати, виконати рішення суду про його арешт, і продовжувати розслідування. Якщо він з’явиться на території іншої країни, немає значення якої, ми його взагалі тоді ніколи не отримаємо на території України. От це вже точно наслідок, який є, хто б ті дії не вчинив», - сказав він.

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«Говорити припущеннями я не можу, бо я керівник правоохоронного органу. Але точно можу сказати, що якщо він з’являється на території (України – ред.), ми зможемо продовжити своє розслідування. Може, потрібні будуть якісь свідчення, які необхідно буде перевіряти. Тому що в нас є окрема справа про його зникнення, там дуже цікаві є матеріали, хотілось би почути, що він може щодо цього сказати. Якщо на території іншої країни – питання екстрадиції не стоятиме», - додав директор бюро.

На думку Ситника, питання повернення з іншої країни Чауса не лише підірве авторитет України в цій справі, але і поставить під сумнів міжнародну співпрацю з Інтерполом.

«Тому що такі недолугі дії цих осіб – це, можливо, було умисно зроблено, щоб підірвати авторитет України на міжнародній арені. Але вже ми маємо стовідсотково негативні наслідки, треба тільки дочекатись, де ця людина з’явиться», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того самого року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року прийняла рішення звільнити його з посади судді.