США продовжать підтримувати боротьбу з корупцією в Україні - конгресмен

Штати й надалі усіляко підтримуватимуть зусилля України у боротьбі з корупцією.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив співголова Українського кокусу в Конгресі США Браян Фітцпатрік під час виступу на міжнародній конференції "Демократія в дії: Нульова корупція".

“Запевняю, що члени Конгресу від обох партій розуміють виклики, перед якими постає Україна, й ми продовжимо надавати необхідні ресурси та підтримку”, - сказав Фітцпатрік.

Він наголосив, що “міцне партнерство між Україною та США - дуже важливе, особливо зараз”.

Як повідомляв Укрінформ, співголова Групи дружби Конгресу США з Україною Крістофер Мерфі у відеозверненні під час міжнародної конференції "Демократія в дії: Нульова корупція" заявив, що Україна має показати Росії, що корупція не переможе.