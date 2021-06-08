Для протидії пропаганді РФ в Україні треба створювати простір для діалогу з її аудиторією – Померанцев

Противодействие российской пропаганде в Украине должно включать создание пространства для диалога и дискуссий с людьми, чтобы выяснить причины восприимчивости к ней.

Протидія російські пропаганді в Україні має включати створення простору для діалогу і дискусій з людьми, щоб з'ясувати причини сприйнятливості до неї.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив старший аналітик Університету Джона Гопкінса Пітер Померанцев під час міжнародного форуму Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

Як засвідчило проведене університетом дослідження в Україні, імовірність того, що люди повірять матеріалам про "соросят", про те, що МВФ нібито хоче відібрати в українців землю, серед тих, хто голосує за "ОПЗЖ" і дивився телеканали Медведчука, була вдвічі вищою, зазначив він.

За словами аналітика, це було очікувано, тому що у цієї аудиторії загалом упереджене ставлення до Заходу, а ідентичність якщо не проросійська, то принаймні вона сприймає російський наратив.

"Викликає занепокоєння, що подібні уявлення набувають популярності серед населення Західної України, у тому числі сільського, яке вважає себе налаштованим проти Кремля. Чому ? Потрібно зрозуміти причини. Я думаю, що можна використати фокус-групи. Щоб трошки розібратися в цій історії, зрозуміти першопричини хибних уявлень, треба розпочати обговорення з людьми", - сказав Померанцев.



Він зауважив, що реакція людей на пропаганду не така проста: вони можуть вірити не стовідсотково всій пропагандистській інформації, а лише її частині або засумніватися в тому, у що вірили раніше.

За його словами, це системний виклик, з яким стикаються всюди у світі.

"Журналіст може о сьомій годині вечора у випуску новин сказати: "Ось що відбувається у світі, і це істина". Але так не можна перемогти. Існує метафора про ринок ідей , що найкращі ідеї якимось магічним чином будуть обрані і виживуть. Але так не буде. У сучасному світі журналістика зав'язана на взаємодії, на створенні простору, де ведуть обговорення , на пропонуванні відповідей на виклики. Не можна просто стати у позу лектора і розповідати людям, як жити, - так більше не працює. Потрібно нагально і дуже швидко вводити ці елементи в Україні", - вважає аналітик Університету Джона Гопкінса.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у березні створено Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики для протидії дезінформації і російській пропаганді.