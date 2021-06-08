Вбивство Шеремета: суд вивчає матеріали справи, надані прокурором

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні самі обвинувачені - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, і їхні захисники, прокурори і представниця однієї з потерпілих.

Наразі суд досліджує матеріали справи, раніше надані прокурором у суді.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.

30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

1 червнясуд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом, а також дослідив протокол огляду речей і документів, зокрема, фото Дугарь, доручення щодо проведення слідчих дій, зокрема, щодо допитів низки осіб, документи, що містять інформацію щодо майнового стану і доходів обвинувачених, та інші матеріали по справі.