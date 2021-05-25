Справа Шеремета: суд відмовив у відводі всього свого складу

Шевченківський райсуд Києва під час розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відмовив представниці потерпілих у цій справі Оксані Мельник у задоволенні відводу усьому складу суду.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив заяву Мельник про відвід залишити без задоволення”, - сказала Голуб.

Після того, як Мельник заявила цей відвід усьому складу суду, головуюча суддя оголошувала перерву для отримання інформації про обрання присяжних від апарату суду, і після перерви Голуб оголосила цю інформацію.

Потім прокурор і адвокат Антоненка Станіслав Кулик заявили, що на їх думку, ця заява щодо відводу задоволенню не підлягає, інші обвинувачені і їх захист також висловили свою думку щодо цієї заяви.

Після виходу з нарадчої кімнати суд відмовив Мельник у задоволенні заяви про відвід усьому складу суду.

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Після цього суд продовжив дослідження матеріалів справи, раніше наданих прокурором.

Як повідомлялося, 14 грудня 2019 року Печерський районний суд міста Києва обрав Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.