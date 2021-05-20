Зеленський показав журналісту своє листування з Дугарь

Глава держави зазначив, що у середу переписувався із однією з обвинувачених у цій справі – Яною Дугарь, і показав цю переписку одному з журналістів на пресконференції.

Повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якби я 100 відсотків вірив, що ця дівчина (обвинувачена у цій справі Яна Дугарь – ред.) точно має відношення (до вбивства Шеремета – ред.) – я б не переписувався (з нею – ред.). І я не знаю, хто вбивці, повірте, якщо я б знав, я б все зробив, навіть те, що поза законом, щоб цих людей заарештували. Чи це особи, які зараз під слідством, чи це інші, чи, може, хтось із цих і ще інші – я не знаю, кажу це відверто», - поінформував Зеленський.

Він зазначив, що йому дуже жаль щодо втрати в Україні будь-якого журналіста, зокрема і Шеремета.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.