Убивство Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь

Шевченківський райсуд Києва в рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для обвинуваченої Юлії Кузьменко та дію процесуальних обов'язків для іншої обвинуваченої, Яни Дугарь, на 2 місяці.

Про це сказала головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив клопотання прокурора - задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу Кузьменко. Продовжити строк дії обов’язків Дугарь”, - поінформувала суддя.

Під час засідання у вівторок, 18 травня, суд дослідив низку відеозаписів, які містяться у матеріалах справи. Також під час засідання було досліджено низку документів - різні протоколи і довідки, зокрема, щодо Кузьменко та Антоненка, і щодо фіксації їх місцезнаходження тощо.

Крім того, кілька осіб висловлювали бажання взяти Кузьменко на поруки, серед них - головний лікар ДУ «Науково практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ Андрій Максименко, медичний директор лікарні "Охматдит" Сергій Чернишук, колишній народний депутат Андрій Тетерук.

Суд зі свого боку задовольнив клопотання прокурора і призначив подальший розгляд справи на 11:00 25 травня.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня 2019 року Печерський райсуд обрав Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У травні 2020 року з-під варти звільнили Яну Дугарь. Пізніше, 11 серпня того року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас Антоненка звільнили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.

Обвинувальний акт щодо них направили до суду у вересні 2020 року.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.