Суд відпустив Антоненка з-під варти

Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід для обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку задовольнити частково. Змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю”, - сказала Голуб.

Суд також зобов'язав Антоненка прибувати за кожною вимогою до суду, здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, експертами тощо.

Ця ухвала остаточна і оскарженню не підлягає, строк її дії - по 29 червня.

Під час засідання Антоненка на поруки хотіли взяти троє осіб - зокрема, один із керівників Андрія Антоненка, офіцер ССО Олексій Нікіфоров, народні депутати Михайло Боднар (“Європейська солідарність”) та Ігор Герасименко (“Слуга народу”).

Також під час засідання суд дослідив постанову про призначення комплексної молекулярно-генетичної та дактилоскопічної експертизи щодо предмета, схожого на корпус протипіхотної міни осколкового типу МОН-50, супровідні листи до документів, висновки експертів.

Суд дослідив і постанову про призначення комплексної хімічної та вибухотехнічної експертизи, постанову про призначення комплексної хімічної та трасологічної експертизи.

Суд продовжить розгляд справи 18 травня об 11:00.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

Кузьменко зараз знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь - під заставою у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.