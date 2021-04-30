Справа Шеремета: суд вивчає надані прокурором матеріали

Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, у якій обвинувачуваними є Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У суді присутні представники обвинувачення, самі обвинувачувані Кузьменко, Антоненко і Дугарь, а також їхні адвокати.

На початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб зазначила, що призначене на 27 квітня судове засідання у цій справі не відбулося через поважні причини у головуючої, а саме: сімейної трагедії, тому засідання і було перенесено на п’ятницю.

Захист Антоненка подав до суду клопотання, щоб Антоненко міг знаходитися під час розгляду справи поруч зі своїми адвокатами. Головуюча суддя заявила, що суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Після цього суд продовжив досліджувати матеріали у справі, раніше надані суду прокурором.

На минулому засіданні у суді було досліджено один з томів матеріалів справи, також суд вивчив відео та документи з обшуків у Антоненка.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.