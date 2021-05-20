Справа Шеремета: Зеленський прокоментував можливість відставки Авакова

Президент Володимир Зеленський, говорячи про обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, зазначив, що якщо фігурантів визнають невинуватими, то він серйозно розмовлятиме з главою МВС Арсеном Аваковим про його посаду.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, відповідаючи на питання щодо справи Шеремета, чи буде покарано міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і чи відчуватиме Президент докори сумління, якщо визнають невинними усіх трьох обвинувачених, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Арсена Авакова, чи можливе для нього покарання (у випадку, якщо суд визнає Антоненка, Кузьменко і Дугарь невинуватими – ред.) – я вам про це говорив, це складне питання. Якщо (буде встановлено, що усіх трьох – ред.) засудили незаконно, то ви знаєте – я буду серйозно говорити з міністром. Чи він може залишитися (на посаді - ред.) в такій ситуації – ні. От і все, і він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу. Доказів 100 – відсоткових ще немає, що вони невинні чи винні, - цього немає, і я не знаю, чи пробачать вони мені (у випадку визнання їх невинуватими – ред.)», - поінформував Президент.

Він поінформував, що не втручається у діяльність правоохоронних органів і суду, але уточнив, що детально знає, що відбувається щодо цієї справи.

Глава держави зазначив, що у середу, зокрема, переписувався із однією з обвинувачених у цій справі – Яною Дугарь, і показав цю переписку одному з журналістів на пресконференції.

Як повідомлялося, 14 грудня 2019 року Печерський райсуд обрав Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.